Italservice in pista di decollo a Ciampino, serve una vittoria per la quota playoff

Oggi alle 15 l’Italservice è di scena al PalaTarquini contro il Ciampino Aniene. "E’ una partita difficilissima e fondamentale per noi – avvisa Julio De Oliveira capocannoniere dei campioni d’Italia in carica – perché abbiamo in testa di avvicinarci alla salvezza. Se e solo se dovessimo vincere, potremmo fare un pensiero anche alla zona playoff". La squadra è quasi al completo: "Noi stiamo bene, finalmente sono rientrati diversi giocatori. Ora siamo più o meno al completo. Siamo consapevoli che il mese di marzo sarà molto importante per noi. La nostra stagione si decide adesso".

Pesaro avrà ora un trittico di partite ravvicinate molto importanti: "Abbiamo tre partite di campionato difficili in una settimana – sottolinea il numero 18 del team marchigiano – dobbiamo provare a fare più punti possibili e poi penseremo alle Final Four di Coppa Italia". Il bomber biancorosso chiude: "Andremo a Napoli per dare il nostro massimo, proveremo a vincere il trofeo, consapevoli di quanto sarà dura". Dopo Ciampino, i rossiniani martedì 14 marzo faranno visita al San Giuseppe, mentre venerdì 17 marzo c’è la sfida interna con Catania. Poi sarà tempo di Final Four in Coppa Italia. Ma ora è fondamentale per capitan Tonidandel e compagni espugnare Roma, prevalere sul parquet del Ciampino Aniene che è uno scontro diretto salvezza da non fallire. La squadra di mister Fulvio Colini è attualmente decima, mentre gli avversari di turno sono dodicesimi. La partita di Ciampino sarà in diretta streaming e visibile su futsaltv.it.

b.t.