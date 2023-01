Italservice Loreto pronta al giro di boa

La capolista della serie C Silver, Italservice Loreto si prepara al giro di boa, ma prima c’è un match all’orizzonte. La formazione di coach Stefano Foglietti torna in azione domenica, alle ore 18,15 sul campo della B-Chem Virtus Porto San Giorgio, al PalaSavelli. E’ l’ultimo incontro del girone di andata, un girone che la società del presidente Baldelli vorrebbe chiudere a punteggio pieno. Infatti Loreto ha disputato 13 partite fino ad oggi, vincendone altrettante e piazzandosi così in vetta alla classifica di Serie C Silver, girone Marche-Umbria. L’Urbania di coach Alberto D’Amato, la primissima inseguitrice, è dietro di quattro lunghezze, pertanto i pesaresi non possono permetterci passi falsi se vogliono laurearsi campioni d’inverno. Al PalaSavelli il club gialloblu ha intenzione di scendere con tutte le motivazioni del caso, consapevole di dover affrontare un vero osso duro di questo campionato come il Porto San Giorgio, formazione che non molla mai. Il Loreto giocherà con la squadra non al completo e spera per domenica di recuperare qualche importante pedina. Urbania comunque è lì che insegue la prima della classe. I durantini finora hanno inanellato undici successi su tredici incontri. Non male come ruolino di marcia. Nell’ultimo incontro Myers e compagni hanno battuto il Tolentino. Sabato 14 gennaio alle 18 Urbania è di scena ad Ascoli. Al terzo posto della graduatoria della serie C Silver c’è la Bartoli Fossombrone che conta in bottino 18 punti. I forsempronesi sabato 14 gennaio alle 21 ospitano il Basket Auximum. I ragazzi allenati da Paolini vengono dalla conquista di due punti preziosissimi in trasferta a Umbertide. Mattatore del match Santi (19 punti, 34 da tre, 8 recuperi, 3 assist, 29 valutazione in 20 minuti). Una serie C Silver con al comando tre squadre pesaresi è una bella soddisfazione per il territorio.

b.t.