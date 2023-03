Italservice, mese di fuoco In ballo salvezza o playoff

Sarà un mese decisivo per l’Italservice. Si parte sabato 11 marzo con la delicata trasferta di campionato sul campo del Ciampino Aniene, club a pari punti coi rossiniani in regular season di serie A. Martedì 14 nuovo impegno lontano dalle Marche, ci sarà il recupero sul parquet del Real San Giuseppe, roster che al momento occupa l’ultimo posto disponibile in griglia playoff. Venerdì 17 si torna al PalaFiera per ospitare la Meta Catania, con i siciliani che ad oggi contano un punto in più rispetto all’Italservice. Un trittico di gare fondamentale, che scioglierà i dubbi in casa pesarese: salvezza o playoff. Poi si prepareranno le valigie, destinazione Napoli: dal 25 al 26 marzo c’è la Final Four di Coppa Italia, con Pesaro che attende di scoprire chi affronterà in semifinale tra Napoli, Feldi Eboli e Real San Giuseppe. L’Italservice è bicampione in carica e lotterà fino alla fine per difendere il titolo, nonostante le rivali avranno il vantaggio di giocare praticamente in casa. Murilo Schiochet, tra i giocatori più in forma dell’organico biancorosso e reduce dalla tripletta nel 4 a 2 contro Pistoia suona la carica: "E’ stato un sabato perfetto sono molto contento di aver realizzato tre gol, utili a vincere la partita. La cosa più importante è stata raccogliere i tre punti. Ora riposiamoci, poi testa alle prossime due trasferte difficilissime. Il nostro obiettivo è quello di allontanarci dalla zona playout il più possibile. La priorità resta la salvezza, ma i playoff sono possibili"

b.t.