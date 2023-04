Italservice, pareggio in Veneto Punto ottimo in chiave salvezza

came dosson

CAME DOSSON: Ricordi, Rangel, Suton, Juan Fran, Vieira, Belsito, Galliani, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Botosso, Ditano. All. Rocha

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Fortini, Pires, Joao Miguel, Paappanen, Ruan, Vesprini, Cianni. All. Colini

MARCATORI: 19’58’’ p.t. Suton (C), 5’28’’ s.t. Vieira (C), 8’54’’ Canal (P), 17’07’’ Schiochet (P).

AMMONITI: De Oliveira (P), Tonidandel (P) ESPULSI: al 18’51’’ del s.t. Tonidandel (P) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Emilio Romano (Nola)

CRONO: Giacomo Voltarel (Treviso)

Un punto importantissimo in chiave salvezza. L’Italservice pareggia in trasferta contro il Came Dosson. Un risultato ottenuto in rimonta. Sotto di due gol a zero, i biancorossi hanno reagito dimostrando un grande cuore. Ad aprire le danze è Suton dopo appena due secondi dal calcio di inizio. Per il team del presidente Lorenzo Pizza incassa, ma non cede. Anzi continua a mordere e creare. Il primo tempo comunque termina con i veneti avanti di una rete. Nella ripresa continua la battaglia. Ma ad avere la meglio è ancora la squadra di casa.

Il raddoppio è firmato da Vieira. A questo punto il match pare ormai appannaggio dei locali. Sotto di due gol, Pesaro non molla. Cerca la occasioni, ma è sfortunata. Ma i ragazzi di Colini restano vivi. Ed è questo il segreto della riscossa che non ti aspetti. A metà del secondo tempo ad accorciare le distanze è Canal che finalmente sembra aver lavorato alle spalle l’infortunio. Gli scudettati vanno sul 2 a 1. Il Cane Dosson comincia a tremare. Le sicurezza cominciano a vacillare. Capitan Tonidandel e compagni suonano la carica. A siglare l’aggancio è Murilo Schiochet. I pesaresi appaiono sul 2 a 2. È equilibrio. Gli ultimi tre minuti sono di fuoco. Sono bravi i marchigiani a provarle tutte. Alla fine un punto per parte. Per i campioni d’Italia in carica comunque un punto molto prezioso. L’obiettivo di ottenere la salvezza diretta si può realizzare. Bisogna però crederci. Fortini prima dell’incontro in terra veneta aveva detto che L’Italservice vuole salvarsi subito. I playout sono insidiosi e Pesaro vuole evitarli assolutamente. La strada è quella giusta.

