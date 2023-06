Italservice Pesaro, Preso il campione d'Italia Waldir De Lima Vavà

Waldir De Lima Vavà (foto) è un nuovo giocatore dell’Italservice Pesaro. La dirigenza biancorossa pesca dal mercato un altro giocatore importante per creare una rosa competitiva in vista del prossimo campionato. Il club marchigiano si è assicurato le prestazioni di un freschissimo campione d’Italia in maglia Feldi Eboli. Dopo André Ferreira, è lui il secondo volto nuovo per la stagione 20232024, una stagione in cui il team del presidente Lorenzo Pizza ci tiene a tornare tra i protagonisti in massima serie. Classe 1991, Vavà è formato, data la sua lunga militanza nel campionato italiano, a partire dalle giovanili. All’età di 16 anni approda al Torino, dove muove i suoi primi passi in Serie B e A2. Poi il trasferimento al Sala Consilina, dove conquista la maglia della Nazionale U21, quindi Fuente Lucera, Orte e Lazio, dove non fa altro che vincere. Ecco l’arrivo alla Came Dosson nel 2015, in seguito Napoli e Futsal Cobà. Prima della Feldi Eboli, spazio anche a un ritorno in Brasile, in casacca Sao Paolo. Il nuovo giocatore biancorosso non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura. Presto sarà a Pesaro. Nel frattempo, la società prosegue a lavorare sotto traccia, con l’obiettivo di completare l’organico di mister Fausto Scarpitti e lo staff tecnico. Ancora l’estate è lunga arriveranno altri calciatori che si uniranno ai già riconfermati: il capitano Tonidandel, Canal, De Oliveira e il portiere Putano.

b.t.