Italservice Pesaro, Scarpitti: "Ho visto generosità" a Pesaro

Tra Italservice Pesaro e Futsal Cesena è terminata 4-4. La prima amichevole dei biancorossi, disputata davanti a una buona cornice di pubblico del PalaMegabox, ha regalato tanti spunti a mister Fausto Scarpitti, che si è detto soddisfatto a fine match. I romagnoli si sono confermati un valido roster, guidato dal grande ex di giornata Roberto Osimani. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Alasuutari, a cui risponde bomber De Oliveira. C’è Belloni successivamente a firmare la momentanea rimonta, ma il Cesena effettua il controsorpasso prima dell’intervallo, con le reti di Gardelli e Pieri. La squadra di Osimani va al riposo sul 3-2, siglando tutte le reti con perfetti contropiedi. Traversari porta i suoi sul 4-2 nelle prime battute della ripresa, Pires e De Oliveira sentenziano il 4-4 finale. Prima e dopo la seconda rimonta di giornata, tante occasioni create e non concretizzate dal Pesaro. Mister Scarpitti ha utilizzato tutti gli effettivi over: Putano e Luberto in porta, Tonidandel, Andrè Ferreira, Vavà, Canal, Belloni, Schiochet, Dener, De Oliveira, Pires e Miguelin. Alla fine della gara, spazio agli Under 23 delle due formazioni, per una minipartita di 10 minuti effettivi, quindi spazio nel Pesaro per Mariani in porta, D’Ambrosio, Montesi, Del Pivo e Berkane. Ecco le parole del tecnico Scarpitti a fine match: "Siamo rimasti soddisfatti e ci ha fatto piacere vedere una buona partecipazione di pubblico per la prima amichevole. Dopo due settimane di lavoro, soprattutto atletico ma anche tattico, le sensazioni post match sono positive. Il risultato conta poco, non ci interessa in questa fase. Conta che nonostante il roster sia per metà nuovo, c’è già buon feeling tra i giocatori. Abbiamo creato tanto, la squadra è viva". Il mister dei pesaresi continua: "Abbiamo ovviamente commesso errori, ma principalmente di generosità. Volevamo rimontare, volevamo segnare, ecco perché. L’avversario si è mostrato all’altezza, ma non avevo dubbi. E’ stato un test molto valido. Ora andiamo avanti perché ci sono ancora tanti giorni per lavorare".

