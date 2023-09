Italservice Pesaro solleva il Memorial Pizza: ecco il racconto

ITALSERVICE

4

TREVISO

3

ITALSERVICE : Luberto, Mariani; Canal, Tonidandel, Murilo, Belloni, Dener, Andrè, Pires, Vavà, Miguelin, De Oliveira, Montesi, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

CAME TREVISO: Belsito, Botosso, Del Gaudio, Suton, Vieira, Di Guida, Sai, Fadiga, Perazzetta, Azzoni, Ditano, Sacon. All. Rocha.

RETI: 1-0 Dener, 1-1 Di Guida; 1-2 Sacon, 1-3 Del Gaudio, 2-3 e 3-3 De Oliveira, 4-3 Murilo.

L’Italservice si aggiudica il 17° Memorial Nino Pizza. Per prima in vantaggio la squadra di Fausto Scarpitti, con Dener a deviare in fondo al sacco un bel tiro di Canal. Poi tanto gioco dei biancorossi e Came pericolosa in contropiede. Tonidandel e compagni non concretizzano diverse palle gol importanti, il quintetto di Rocha invece è quasi perfetto sottoporta. Così arriviamo quasi a metà della ripresa col punteggio ribaltato sino all’1 a 3 (per gli ospiti a segno Di Guida, Sacon e Del Gaudio).

A 11 minuti dal termine De Oliveira con un pallonetto accorcia e riaccende il match, poi lo stesso pivot in maglia numero 18 a meno di 5 minuti dal termine finalizza uno schema su punizione dal limite e fa 3 a 3. Le emozioni non sono finite: la Came mette il power play, ma Murilo Schiochet ruba palla e con un pallonetto di quasi 40 metri a 120 secondi dal termine riporta avanti l’Italservice, 4 a 3. Il risultato non cambia negli ultimi secondi. A seguire, l’attenzione si è spostata sulle presentazioni ufficiali di precampionato. Sul parquet a turno sono entrati e hanno sfilato tutti i protagonisti annunciati nella stagione 2023-2024. I giocatori della prima squadra, lo staff tecnico capeggiato da mister Fausto Scarpitti e tutte le figure che ruotano in orbita serie A. Non potevano mancare, in prima fila, la presidente Simona Marinelli, patron Lorenzo Pizza, il vicepresidente Giovanni Baldelli e il direttore generale Nicola Munzi. Spazio poi a tutto il vivaio biancorosso, coordinato da Daniele Ortolani.

b.t.