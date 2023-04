Italservice, prova di forza Sette gol per la salvezza

Sandro Abate

2

Italservice Pesaro

7

(1-2 p.t.)

SANDRO ABATE: Parisi, Abate, Alex, Caro, Avellino, Donatiello, Petrillo, Botta, Crema, Frongillo, Gui, Vitiello. All. Basile.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Canal, De Oliveira, Dalcin, Ruan, Petrucci, Tonidandel, Fortini, Pires, Joao Miguel, Schiochet, Cianni. All. Colini.

Marcatori: 7’25’’ p.t. Joao Miguel (P), 13’30’’ Tonidandel (P), 18’ Caro (SA), 1’20’’ s.t. Alex (SA), 5’50’’ Fortini (P), 9’45’’ Pires (P), 16’20’’ De Oliveira (P), 16’30’’ De Oliveira (P), 18’20’’ Canal (P). Ammoniti: Abate (SA), Cianni (P), De Oliveira (P), Gui (SA).

Arbitri: Paolo De Lorenzo (Brindisi), Alessandro Cannizzaro (Ravenna). Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli).

Altro passo verso la salvezza diretta per un’Italservice a rullo compressore contro la quotata Sandro Abate. La squadra capitanata da Tonidandel era consapevole che l’unico risultato utile era il successo. Così è stato. Una vittoria non solo per quello che si è raccimolato, ma anche per come biancorossi si sono atteggiati. Gli scudettati hanno sempre avuto la partita in mano. Dimostrando superiorità mentale e tecnica. I marchigiani contro Avellino sono andati subito in vantaggio al 7’ e 25“ grazie al gol realizzato da Miguel. Il raddoppio porta la firma del numero cinque dei pesaresi Tondidandel (2-0) che va a segno dopo 6’ dalla prima trasformazione. Con l’Italservice padrona del match, arriva la reazione del Sandro Abate che al 18’ gonfia la rete di Putano con Caro. E’1-2. Il primo tempo termina con i campioni d’Italia in carica avanti di una lunghezza (1-2).

Nella ripresa però i padroni di casa mettono a rischio il successo biancorosso, impattando con Alex dopo un solo minuto e mezzo dall’inizio della seconda frazione di gioco. E’ 2-2. Ma l’Italservice non ci sta e ritorna di nuovo con il muso avanti grazie a un ritrovato Fortini. Il nuovo vantaggio per Pesaro arriva al 5’ e 50“ (2-3). Il festival del gol della formazione del presidente Pizza prosegue questa volta con la sigla di Pires: 2-4 al 9’ e 45“. Il 2-5 è opera di De Oliveira al 16’ e 20“. E’ un’Italservice scatenata. Ma non è finita. De Oliveira firma la doppietta: 6-2 dopo solo 10“. Il Sandro Abate è in palla. A mettere la parola fine al match ci pensa Canale (2-7) al 18’ e 20“. La salvezza diretta non è così lontana.

b.t.