Italservice, provaci ancora Tonidandel ti dà una mano

Dopo il pareggio in terra campana contro il San Giuseppe, l’Italservice oggi alle 20,30 al PalaFiera ospita la Meta Catania, terza gara in sette giorni per il team di mister Colini. Un tour de force che sta logorando una squadra che è in stato di emergenza da inizio stagione, a causa dei numerosi infortuni che hanno falcidiato il gruppo. Quello con i siciliani è un altro scontro diretto molto importante. "Non dobbiamo pensare alla classifica, ma giocarcela al massimo delle nostre possibilità – dice il viceallenatore dei biancorossi Davide Bargnesi –. Veniamo da due partite in cui abbiamo preso un solo punto. Una sconfitta molto amara a Ciampino e un punticino conquistato in condizioni difficili sul campo della Real San Giuseppe. Ora torniamo a casa nostra e con l’aiuto del nostro pubblico dovremo dare il massimo per tornare a vincere". Aggiunge il direttore generale Nicola Munzi: "Sarà senza dubbio una partita difficile, ospiteremo una squadra agguerrita che di solito segna molti gol in casa, ma anche fuori dalle mura amiche. È una formazione costruita bene, con tre italiani nel giro della Nazionale. Per noi è un duello spartiacque, rispetto alla gara con il San Giuseppe recuperiamo solo Tonidandel. Con il Real martedì scorso è stato un match molto dispendioso, abbiamo subìto il pareggio solo nei minuti finali, serve più attenzione". Biglietti al 5 euro al PalaFiera oggi dalle ore 19.

Beatrice Terenzi