Italservice ripresa dall’ex Marcelinho, con l’Olimpus Roma finisce in pareggio

ITALSERVICE

2

OLIMPUS ROMA

2

ITALSERVICE : Cianni, Pires, Canal, De Oliveira, Ruan, Kytola, Fortini, Della Costanza, Joao Miguel, Schiochet, Dalcin, Vesprini. All. Colini.

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Cutrupi, Humberto, Rafinha, Schininà, Marcelinho, Isgrò, Di Eugenio, Sacon, Cerulli, Lucentini. All. D’Orto.

Reti: 3’39’’ p.t. Fortini (P), 10’50’’ Fortini (P), 6’27’’ s.t. Humberto (O), 7’14’’ Marcelinho (O).

Ammoniti: Joao Miguel (P), Schiochet (P), Tres (O), Marcelinho (O), Kytola (P)

Arbitri: Davide De Ninno (Varese), Fabio Pozzobon (Treviso). Crono: Luca Serfilippi (Pesaro).

Un solo punto, ma prezioso per la corsa alla salvezza diretta. Contro l’Olimpus squadra di vertice, Pesaro parte forte e con un super Fortini, doppietta per il numero sette biancorosso, va sul 2-0. Nella ripresa, però, si sveglia l’ex di turno Marcelinho. Ad accorciare le distanze è Humberto, ma il pareggio porta la firma del numero 19 italobrasiliano. Negli ultimi minuti i ragazzi di Colini provano a mettere la freccia con la coppia De Oliveira-Canal ma la porta laziale sembra stregata. La piacevole sorpresa della serata è il giovane portiere pesarese Cianni, classe 2001, che ha preso il posto da titolare di Putano, influenzato. E’ stato bello anche rivedere splendere Fortini dopo il lungo infortunio che l’ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco. Il team del presidente Pizza ha avuto più occasione da gol degli ospiti. Ruan a 3’ dal riposo con un pallonetto ha colpito la traversa. Le due trasformazioni degli avversari nascono entrambe da calci di punizione. La prima da un triangolare perfetto, il secondo da una bordata diretta di Marcelinho. Gara spigolosa e con tanti contrasti, ma anche gustosa per velocità.

Beatrice Terenzi