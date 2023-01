Italservice, sbarco in Sicilia a ranghi ridotti Colini: "Sarà molto dura fare risultato con Melilli"

"Sarà molto dura", così mister Colini sull’incontro di oggi alle 16 in Sicilia contro il Città di Melilli, ultimo con 4 punti e alla disperata ricerca di una vittoria. Pesaro ancora una volta giocherà con una squadra non al completo: "Proveremo a recuperare qualche minuto Fortini ma non avremo Schiochet squalificato – continua il tecnico biancorosso – tenteremo di fare risultato ma sappiamo che sarà una battaglia". Gli isolani hanno sempre perso per un gol, a dimostrare che è un gruppo che non molla: "Sono fisici, ma non tecnici". Riguardo a capitan Tonidandel e compagni la situazione è delicata: "Il nostro morale è basso purtroppo", sottolinea l’allenatore dei campioni d’Italia in carica. "Gara complicata – aggiunge il portiereDavide Putano, siciliano doc – contro una squadra composta da ottimi giocatori guidata da un tecnico molto preparato, Antonino Rinaldi. Noi siamo reduci da una buona partita disputata, in casa contro il Pescara, che purtroppo non ci ha portato punti. Ci siamo preparati bene durante la settimana". Si gioca al PalaVillasmundo con diretta streaming visibile sulla piattaforma online futsaltv.it b.t.