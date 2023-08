Italservice scalda i motori

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A. L’Italservice Pesaro scalda i motori e si prepara allo start della preparazione estiva, fissato domenica 20 agosto. Il club ha già programmato le prime uscite stagionali, ed ecco il programma degli allenamenti congiunti concordati. La formazione di mister Fausto Scarpitti affronterà sabato 2 settembre il Futsal Cesena (serie A2 Élite) al PalaFiera. Sette giorni dopo, sabato 9 settembre, ecco l’appuntamento con il Memorial Bellini, in casa dell’Ascoli Futsal. Qua i biancorossi affronteranno due formazioni della massima serie, l’Ecocity Futsal Genzano e l’Active Network Futsal. Non poteva mancare il consueto svolgimento del Memorial Nino Pizza, il papà di patron Lorenzo, sabato 16 settembre. Arriverà la la Came Treviso (serie A) sempre al PalaFiera. La stagione regolare invece parte con il doppio appuntamento di Supercoppa (Il 23 e il 24 a Leinì la prima storica Final Four maschile con Feldi Eboli, Olimpus Roma, Italservice Pesaro e i padroni di casa della L84 Torino), ma poi sarà la volta dei campionati. Nel weekend 30 settembre e primo ottobre la partenza. Nella prima giornata al PalaFiera il Pesaro se la vedrà con la L84. I campioni d’Italia della Feldi Eboli iniziano fuori casa e lo fanno andando a far visita alla Came Treviso. Ci sarà poi un doppio scontro fra neopromosse, con l’Ecocity Genzano che al PalaCesaroni riceve l’Olimpia Verona e lo Sporting Sala Consilina che ospita il Pirossigeno Cosenza. A proposito di neopromosse, il Saviatesta Mantova giocherà a Ciampino, mentre l’esordio nella massima serie dei viterbesi dell’Active Network sarà a Catania con la Meta. Infine Fortitudo Pomezia-Napoli e Sandro Abate-Olimpus Roma daranno i primi assaggi dei rapporti di forza della Serie A 2023-2024. Il 30 settembre dunque parte la caccia al quarantesimo scudetto della storia della Prima Divisione.

Abbonamenti. Ci sarà un abbonamento congiunto 20232024 Italservice e Loreto basket che militerà in serie B2. E’ valido per tutte le partite casalinghe dell’Italservice Pesaro in serie A di calcio a 5 (regular season) e in Coppa Divisione, e per tutti i match casalinghi del Loreto Basket nella prima fase di serie B2. Il costo dell’abbonamento intero (maggiorenni) è pari a 80 euro, per un totale di oltre 30 partite a circa 2,50 euro l’una. A soli 50 euro si otterrà l’abbonamento ridotto (dai 10 ai 17 anni compresi), mentre sotto i 10 anni l’ingresso sarà gratuito. La campagna è stata ideata sotto il nome emblematico di "Uniamoci!".

b.t.