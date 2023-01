Italservice, scatto d’orgoglio che vale oro

CITTÀ DI

0

ITALSERVICE PESARO

6

CITTÀ DI : Boschiggia, Rizzo, Pizetta, Pasqua, M. Gianino, Monaco, Diogo, Bocci, Tarantola, Di Francesco, Spampinato, Manservigi. All. Rinaldi.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Kytola, Dalcin, Ruan, Berkane, Ugolini, Pires, Della Costanza, De Oliveira, Lopez, Cianni. All. Colini.

Reti: 6’20’’ p.t. Dalcin (P), 15’10’’ De Oliveira (P), 4’ s.t. Tonidandel (P), 4’30’’ De Oliveira (P), 11’20’’ De Oliveira (P), 12’ Kytola (P).

Note: ammoniti: Ruan (P), Diogo (M).

Arbitri: Ugo Ciccarelli (Napoli), Giulia Fedrigo (Pordenone) Crono: Mario Certa (Marsala).

Finalmente la vittoria. L’Italservice prende una boccata d’ossigeno in Sicilia. Contro il Melilli, neopromosso e ultimo in classifica, segna 6 gol e si aggiudica la partita. Tre punti d’oro per la squadra di mister Fulvio Colini che non vede l’ora di uscire dalla zona rossa della classifica. La strada è ancora lunga, ma questo successo carpito davanti a un palazzetto pieno, è una iniezione di fiducia per una squadra che quest’anno sta faticando più del dovuto perché falcidiata dagli infortuni che stanno attanagliando la formazione da inizio stagione. Contro gli isolani il team del presidente Pizza è partito subito a razzo. Ad aprire le danze ci ha pensato Dalcin che sembra aver recuperato bene fisicamente. Pesaro va in vantaggio dopo 6’ di gioco. Il raddoppio dei marchigiani è firmato da De Oliveira, il bomber del club scudettato. La seconda rete è siglata al 15’. Si va all’intervallo lungo con l’Italservice avanti di due gol a zero. Nella ripresa il tris è realizzato dal capitano Tonidandel dopo 4’. Dopo appena 30 secondi il poker è opera ancora di De Oliveira. Il pivot pesarese non sazio firma anche la quinta rete dell’Italservice all’11’. La sesta rete, dopo 60 secondi da quella di De Oliveira, è invece firmata da Kytola. Insomma un festival di gol. Anche contro il Città di Melilli non hanno giocato Fortini e Canal che stanno recuperando a poco a poco la condizione.

b.t.