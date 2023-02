Italservice senza ritorno

A caccia del terzo trofeo. L’Italservice, due volte campione in carica della competizione, stasera alle 20,30 sarà a Padova contro il Petrarca per i quarti di finale di Coppa Italia. La posta in palio è alta: il pass per le Final Four di Napoli del 25 e 26 marzo. La formazione di mister Fulvio Colini deve vincere ina una gara a eliminazione diretta. I veneti attraversano un bel momento di forma, hanno superato il Ciampino Aniene nel weekend di campionato, rilanciandosi in classifica. "Sarà come una finale – dice l’italobrasiliano classe 2004 Diego Pires –. Giocheremo contro una squadra molto forte, la cui posizione di classifica in campionato non rispecchia il reale valore. Un po’ come noi direi. Mi aspetto una partita molto maschia in cui i dettagli faranno la differenza. Dovremo essere bravi a rimanere uniti e concentrati sapendo soffrire nei momenti di difficoltà".

b.t.