Italservice si gioca tutto In campo contro il Monastir

Oggi alle 17 alla Vitrifrigo Arena l’Italservice si giocherà la salvezza contro il Monastir. "Abbiamo vinto la gara di andata – dice mister Davide Bargnesi -, ma si trattava solo del primo tempo di questo playout. Siamo concentrati sulla gara di ritorno, sul secondo tempo, ci siamo preparati".

Per il tecnico di Fano è una bella occasione per dimostrare quanto vale dopo l’esonero di Fulvio Colini: "Per quanto riguarda il mio debutto, è stato semplice perché i ragazzi hanno mostrato grande professionalità. Oggi il risultato sarà in bilico, mi aspetto una gara densa di situazioni tattiche che abbiamo studiato in questi giorni. Colgo l’occasione per ringraziare i tifosi pesaresi che ci hanno seguito e sostenuto per tutta la stagione, invitandoli alla Vitrifrigo Arena per tifarci ancora una volta". Quella di oggi è una partita da dentro o fuori, una delle più importanti della storia dell’Italservice. I biancorossi oggi si giocano il mantenimento della categoria, nel match di ritorno del playout di serie A. A Pesaro arriva il 360GG Monastir e si gioca alla Vitrifrigo Arena per l’indisponibilità del PalaCampanara occupato dalla ginnastica.

"Mi aspetto una bella risposta del pubblico", si augura il presidente Lorenzo Pizza. Oggi si riparte dal 4 a 3 con cui Tonidandel e compagni si sono imposti in Sardegna sabato scorso. Il regolamento del playout è il seguente: l’Italservice deve difendere quel gol di vantaggio per tutti i 40’ effettivi. In caso di sconfitta biancorossa con un gol di scarto al ritorno, si procederà con due tempi supplementari. Se il distacco resterà invariato al termine dei supplementari, Pesaro è salva in virtù del miglior piazzamento ottenuto in regular season. Il botteghino della Vitrifrigo Arena sarà aperto due ore prima del fischio d’inizio della partita quini dalle ore 15.

I biglietti si possono già acquistare sul circuito LiveTicket (prevendita aperta e attiva. I prezzi: intero 5 euro, ridotto (dai 2 ai 18 anni) 2€ euro, Neonati (da 0 a 2 anni) l’ingresso è gratuito. Ci saranno 2000 posti disponibili, nei settori parterre e 1^ anello (lato opposto alle panchine). Non ci saranno posti assegnati (no posti numerati). Si specifica che online saranno acquistabili i biglietti interi, mentre i biglietti ridotti saranno acquistabili esclusivamente al botteghino della Vitrifrigo Arena il giorno della gara. Parte dell’incasso verrà devoluto in beneficienza agli alluvionati di Marche ed Emilia-Romagna.

b.t.