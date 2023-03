Italservice strappa il punto, playoff possibili

REAL SAN GIUSEPPE

2

ITALSERVICE

2

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Dian Luka, Patias, Igor, Cesaroni, Ercolessi, Duarte, Galletto, Guerra, Santos, Imparato, Fusco. All. Scarpitti.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Kytola, Fortini, De Oliveira, Schiochet, Ugolini, Pires, Frontino, Joao Miguel, Canal, Ruan, Cianni. All. Colini.

Reti: 7’52’’ p.t. Ercolessi (RSG), 16’31’’ rig. Joao Miguel (P), 17’36’’ Kytola (P), 18’37’’ t.l. Patias (RSG).

Note: ammoniti Ercolessi (RSG), Fortini (P), Patias (RSG), Duarte (RSG), Dian Luka (RSG), Imparato (RSG), Fusco (RSG), Bellobuono (RSG).

Arbitri: Marco Moro (Latina), Antonio Dimundo (Molfetta). Crono: Fabrizio Andolfo (Ercolano).

Eroica Italservice prima rimonta e poi difende il pareggio. Con una formazione in stato di emergenza per infortuni ed ammoniti, Pesaro sfiora la vittoria sul campo di una delle squadre più in forma del campionato. Alla fine un punto a testa. Per i biancorossi un altro passo verso il sogno playoff, per i campani invece una mezza battuta d’arresto. I ragazzi di mister Colini attaccano subito e hanno anche diverse occasioni da gol una tra tutte il palo di De Oliveira, ma sono sfortunati. A sbloccare il match invece ci pensa Ercolessi che gabba Putano. Sull’1-0 per i padroni di casa, però, i rossiniani non si perdono d’animo. E cominciano ad alzare i ritmi. Gli scudettati spingono con tre chance che purtroppo non vengono finalizzate, ma il Real soffre. L’impatto arriva con Miguel che si procura un fallo da Ercolessi davanti allo specchio della porta ed è calcio di rigore. Dal dischetto il numero dieci del presidente Pizza non fallisce. Bellobuono tocca la sfera, ma non riesce a fermarla. E’ pareggio: 1-1 a poco più di 3’ dall’intervallo. A questo punto i campioni d’Italia in carica sono ispirati e a firmare il sorpasso è Kytola (1-2) che ribalta il match al 17’. La trasformazione nasce da un contatto con Cesaroni. Nella ripresa però il Real pareggia con Patias che a 1’ dal termine butta dentro un tiro libero. Il recupero di campionato finisce 2-2.

Beatrice Terenzi