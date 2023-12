Italservice sulla cresta, Cosenza ko

PIROSSIGENO

0

ITALSERVICE PESARO

2

(0-0 p.t.) PIROSSIGENO : Del Ferraro, Poti, Grandinetti, Bavaresco, Petry, Cantisani, Lambre, Adornato, Fanelli, Pagliuso, Iaria, Felipinho All. Tuoto

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Belloni, Andre Ferreira, De Oliveira, Lubert))o, Vavà, Dener, Pires, Canal, Della Costanza, D’Ambrosio All. Scarpitti

Reti: 5’28’’ s.t. Tonidandel (I), 9’28’’ Canal (I)

Ammoniti: Dener (I), Felipinho (P), André Ferreira (I)

Arbitri: Simone Zanfino (Agropoli) Massimo Seminara (Palermo)

Crono: Francesco Saverio Mancuso (Lamezia)

È il suo momento. L’italservice sembra avere preso il volo. A Cosenza in un campo difficilissimo cattura un risultato fondamentale. Non solo ora la classifica sorride ai biancorossi. C’è tutto un mondo che si apre di consapevolezza e identità di squadra. Mister Scarpitti sta facendo un ottimo lavoro e i risultati arrivano. Dopo un primo tempo a reti bianche a ripresa i rossiniani si scatenano. È ancora il capitano ad aprire le marcature. Tonidandel è il motore di questo gruppo. A chiudere le ostilità ci pensa poi Canal tornato in stato di grazia. Due reti firmati da due giocatori riconfermati. La continuità premia. Ma intorno c’è tutta una formazione che rema nella stessa direzione. Cosenza ha comunque venduta cara la pelle.

b.t.