Italservice tra salvezza e sogno playoff, ma è indispensabile battere Pistoia

La salvezza potrebbe passare per la giornata biancorossa. Ecco perché oggi alle 17,30 il club pesarese ha organizzato la giornata dedicata a tutti i tifosi per sostenere la propria squadra che lotta per salvarsi. L’Italservice ospita Pistoia. Match bivio per la squadra di Lorenzo Pizza che ha fame di punti e sogna di agganciare un posto nei playoff. Del resto il campionato è ancora lungo e la classifica corta. La rimonta però deve partire da oggi, magari con un PalaCampanara pieno di gente che tifa gli scudettati. "Ci rituffiamo in regular season dove siamo un pò attardati in classifica – dice mister Colini -. Abbiamo puntato ad una stagione un pò ridotta rispetto a quelle precedenti, però abbiamo avuto l’impossibilità di contare a rotazione su tutti i giocatori, quasi la metà sono stati fuori per parecchio tempo e a questo punto bisognerà portare a casa i punti necessari per portare alla salvezza questa società. La partita sarà uno spartiacque perché giochiamo contro una diretta concorrente". Il tecnico che ha vinto la sua terza panchina d’oro conclude: "Noi vogliamo risalire al più presto la classifica per regalarci un finale di stagione tranquillo e poter andare a fare la nostra figura nella Final Four di Coppa Italia di Napoli, perché contiamo di portare lì una squadra competitiva che possa mettere paura a tutte le concorrenti". Prima però c’è l’appuntamento di oggi pomeriggio contro la Nuova Comauto Pistoia. Una gara da vincere a tutti i costi, una gara da vivere insieme ai supporter nella Giornata biancorossa. Ingresso per tutti a 2 euro, compresi abbonati e tesserati del club. La biglietteria apre alle 16.

b.t.