Italservice, ultima chance Bisogna evitare i playout

L’Italservice se vuole salvarsi senza passare per i playout, oggi alle 18, nell’ultima giornata della regular season deve solo vincere a Padova contro il Petrarca. Dice il capitano Felipe Tonidandel, 300 presenze in biancorosso: "Possiamo raggiungere l’obiettivo, con il Petrarca sarà una finale. E’ una squadra tosta, molto forte. Questa gara vale una stagione per noi, e anche per loro. La tattica conterà fino a un certo punto, in questi match subentrano grinta, cuore e voglia di vincere. Chi sbaglierà meno, potrà esultare".

I possibili scenari. La dodicesima classificata giocherà i playout con la tredicesima. La quattordicesima retrocederà direttamente. Pesaro è dodicesimo, ma ad oggi non giocherebbe il playout e si salverebbe direttamente in virtù del +8 (margine minimo) sulla tredicesima classificata, il Monastir. Il Petrarca è quattordicesimo, a -1 dal Monastir e a -9 dal Pesaro. Se l’Italservice vince, chiude i conti con Monastir e Petrarca retrocesse. Se Pesaro pareggia, il Monastir è obbligato a vincere ad Avellino. In caso di sconfitta pesarese, i marchigiani giocheranno i playout con Petrarca o Monastir. Oggi però è vietato fare calcoli, bisogna solo passare ai fatti. Questa volta per il gruppo di mister Fulvio Colini non c’è un trofeo in palio, ma una salvezza. Per l’occasione partirà anche un pullman di tifosi per sostenere i propri beniamini in terra veneta. La gara sarà visibile in diretta su futsaltv.it

b.t.