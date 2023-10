Italservice, una trasferta che brucia. Pesaro bloccata da una forte Treviso

treviso

5

italservice

2

(2-2 p.t.)

CAME : Pietrangelo, Sacon, Japa, Suton, Turk, Ditano, Botosso, Del Gaudio, Di Guida, Fadiga, Perazzetta, Azzoni All. Rocha. ITALSERVICE PESARO: Putano, Murilo, De Oliveira, Canal, Felipe, Luberto, Vavà, Dener, Pires, Montesi, Belloni, Miguelin All. Scarpitti.

RETI: 3’26’’ p.t. Turk (C) 8’21’’ Murilo (I), 12’27’’ Japa (C) 13’47’’ Dener (I), 6’34’’ s.t. Suton (C), 19’20’’ Turk (C), 19’45’’ Japa (C).

ARBITRI: Zannola (Ostia Lido), Zanfino (Agropoli). Crono: Valtarel (Treviso)

L’Italservice torna dalla trasferta in Veneto con una sconfitta che brucia. Un primo tempo vivace da ambo le parti. Va in vantaggio subito la Came Dosson con Turk, ma Pesaro reagisce e pareggia con Murilo. E’ un botta risposta tra due squadre che non vogliono mollare. Si va all’intervallo lungo in perfetta parità: 2-2.

Dopo Japa del Treviso concretizza il biancorosso Dener. Nella ripresa, però, il team della presidente Simona Marinelli cala e ne approfitta la squadra di mister Rocha.

Gli avversari allungano prima con Suton e poi di nuovo a segno Turk che sigla la doppietta e Japa anche per lui è il bis. Il finale è amaro per il tecnico Scarpitti e i suoi ragazzi, forse il risultato troppo severo. L’Italservice non è stata di certo a guardare, ma forse non è stata molto aggressiva.

Quando mancano 4 minuti dentro Vavà come il portiere di movimento. I marchigiani però perdono due palle preziose che permettono ai padroni di casa di punirli.

Ma ci sono tante cose da salvare. Soprattutto il morale. L’Italservice in classifica resta a 3 punti dopo tre giornate.

Prossimo impegno è venerdì 27 ottobre alle 20,30 al PalaMegabox, quando arriverà il Pomezia. Ci sarà una settimana per lavorare su certe situazioni che contro i veneti non hanno funzionato. Capitan Tonidandel e compagni non si tireranno indietro.

b.t.