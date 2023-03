Italservice, vedi Napoli E cerca di fare il miracolo

Dopo due Coppe Italia in bacheca, l’Italservice prova a firmare la tripletta. Oggi alle 21 Pesaro scenderà in campo al PalaVesuvio di Napoli per la seconda semifinale di Coppa Italia. Stasera affronterà i padroni di casa del Napoli degli ex Borruto, Salas, Honorio e De Luca, mentre nella prima semifinale, alle ore 18, a incrociare le lame saranno altre due campane, Feldi Eboli e Real San Giuseppe. La finale è domani alle 18, tutte le gare saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport. Tre campane e una marchigiana dunque, ovvero l’Italservice due volte di fila detentrice del titolo. La spedizione biancorossa per il grande appuntamento è stata presentata ieri mattina nel cortile della storica boutique pesarese Ratti. Nell’occasione è stata anche mostrata la maglia con il brand Ratti che accompagnerà capitan Tonidandel e soci in questo fine settimana campano. "Siamo felici – dice coach Colini – di partecipare a queste Final Four, ce lo siamo guadagnati in campo, mentre altre squadre che avrebbero potuto giocare per vincere la competizione dovranno guardare le partite da fuori. Ci arriviamo purtroppo con la solita fetta di infortunati e il nostro obiettivo in semifinale è cercare di complicare la vita al Napoli padrone di casa". Il mister biancorosso poi parla di chi sono, sulla carta, favorite per la vittoria finale. "Feldi Eboli e Napoli sono palesemente le due squadre più forti d’Italia e quindi la finale sarà probabilmente un discorso fra loro due. In finale dico cinquanta e cinquanta, anche grazie all’aiuto del rispettivo pubblico visto che siamo in Campania".

Al fianco del Pesaro ci saranno cinquanta tifosi che questa mattina partiranno in pullman dal PalaFiera di Pesaro alla volta di Napoli. Gli scudettati che invece sono partiti ieri mattina, anche stavolta non saranno soli. Sull’altro fronte, Nando Perugino, capitano del Napoli, dice. "La Coppa Italia è il nostro grande obiettivo sin dall’inizio della stagione – sottolinea – siamo consapevoli di essere favoriti e non ci nascondiamo". Prima c’è però da battere l’Italservice campione in carica. "Sono i detentori della coppa e ci aspetta una partita molto difficile, intensa. Loro cercheranno di sfruttare al massimo i nostri errori. I dettagli faranno la differenza". Il team del presidente Lorenzo Pizza si presenterà con una squadra, come ormai da inizio campionato, non al completo. Questa di Napoli è l’edizione numero trentasette che mette in palio la coccarda tricolore.

b.t.