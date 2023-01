Italservice vince, zona rossa più lontana

(1-1 p.t.)

ITALSERVICE : Putano, Tonidandel, De Oliveira, Schiochet, Dalcin, Ugolini, Kytola, Pires, Della Costanza, Ruan, Lopez, Cianni. All. Colini.

PETRARCA: Fiuza, F. Mello, Parrel, V. Mello, Oitomeia, Molaro, Guga, De Luca, Benlamrabet, Foglia, Bastini, Alves. All. Giampaolo

MARCATORI: 10’40’’ V. Mello (PET), 17’03’’ Ruan (PES), 11’52’’ s.t. De Oliveira (PES)

AMMONITI: Parrel (PET), Foglia (PET), V. Mello (PET), F. Mello (PET), De Luca (PET)

ARBITRI: Andrea Saggese (Rovereto), Alessandro Cannizzaro (Ravenna)

CRONO: Elena Lunardi (Padova).

L’Italservice apre l’anno con una vittoria. Tre punti molto importanti non solo per il morale, ma anche per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona rossa. Eppure il Petrarca Padova ha venduto cara la pelle. Anzi è anche andata in vantaggio al 10’ e 40" grazie al gol realizzato da Mello. Pesaro quindi si è trovata a rincorrere (0-1).

I biancorossi, con una squadra a mezzo servizio per infortuni e squalificati, tirano fuori l’orgoglio. E’ Ruan il protagonista del pareggio. L’impatto arriva al 17’ e 3’’: 1-1. Il primo tempo quindi finisce 1 a 1 tra due squadre con fame di punti. Nella ripresa i campioni d’Italia in carica centrano il vantaggio all’ 11’ e 52" della ripresa grazie al gol realizzato da De Oliveira. Italservice-Petrarca 2-1. Con questo successo che arriva dopo tanti turni di digiuno il team del presidente Lorenzo Pizza esce dalla zona playout e si posiziona undicesimo con 15 punti in 15 partite. Un risultato che premia il sacrificio che in questa fase della stagione sta facendo tutto lo staff tecnico e i giocatori disponibili a entrare in campo. Il prossimo turno è il 13 gennaio alle 20,30 al PalaCampanara contro il Pescara. Altra battaglia che i pesaresi dovranno affrontare uniti e con determinazione.

