Iulian Grigore, portiere della Nuova Altofoglia, brilla al Torneo delle Regioni

Esperienza importante per Iulian Grigore portiere classe 2010 della Nuova Altofoglia che con le sue parate ha portato in finale la rappresentativa marchigiana Under 15 al Torneo delle Regioni svoltosi in Sicilia dall’11 al 18 aprile. Nonostante la sconfitta per 1-0 nella sfida contro il Lazio il portiere di Macerata Feltria ha dimostrato tutto il suo valore neutralizzando un rigore e mantenendo vive le speranze della sua squadra fino al termine della partita. "Grigore ha giocato tutte le partite – spiega Antonio Soru allenatore dei portieri della Nuova Altofoglia – dalla fase a giorni alla finale senza mai essere sostituito, sintomo di grande fiducia da parte dello staff tecnico. Questo traguardo è motivo di orgoglio per tutta la società Nuova Altofoglia, che negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di crescita importante, quest’anno ha sfiorato i 200 tesserati, ha implementato il suo staff tecnico con allenatori qualificati e sta diventando un importante punto di riferimento a livello giovanile dell’entroterra".

