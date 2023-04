Jacorey Williams fa la voce grossa Wimbush, un’aggiunta di qualità

La sfida di domani al Palabarbuto ha un valore enorme per entrambe le formazioni: la Gevi, dopo lo sconto dei punti di penalizzazione a Varese, è tornata penultima e quindi momentaneamente retrocessa, seppur a pari punti con Reggio Emilia e Trieste, quest’ultima impegnata con Verona, ultima; inutile dire che le restanti sfide hanno un valore inestimabile.

Diversa la situazione per la Vuelle, che punta ad ottenere un posto ai playoff e tenersi dietro Brescia, anch’essa a 26 punti ma in svantaggio negli scontri diretti. La formazione allenata da Cesare Pancotto, che ha sostituito Buscaglia, si presenta alla battaglia casalinga con in cabina di regia il playmaker francese David Michineau, all’andata un’ottima prova da 15 punti e 5 assist, e dalla panchina Joe Young, americano molto discontinuo nelle sue uscite (0 punti in appena 6’ nell’ultima con Tortona ma capace di prestazioni oltre i 15 punti); il ruolo di guardia è occupato esclusivamente da Justin Howard, scorer da 13.4 punti a partita (23 all’andata) che però nelle ultime due gare ha collezionato 12 punti complessivi tirando 418 dal campo. Come ala piccola viene schierato il capitano Lorenzo Uglietti, utile in entrambe le metà campo, autore di 6 punti, 3.5 rimbalzi e 2 assist di media, e nello spot di n.4 Thomas Wimbush, acquisto di inizio marzo che ha avuto un ottimo impatto collezionando 14 punti e 6 rimbalzi di media in 8 presenze; dalla panchina Elijah Stewart e Nicolò Dellosto fungono da cambi, il primo con un’importante crescita (15 di media). Sotto canestro fa la voce grossa l’ex Trento JaCorey Williams (17+9 all’andata), centro verticale protagonista di cifre importanti, 15 punti e 8 rimbalzi di media grazie alla miglior percentuale dal campo (63.1%). Il suo cambio è Andrea Zerini.

Leonardo Selvatici