Juniores, Montecchio doma Urbania e vince il girone A

K-SPORT MONTECCHIO: Mulazzani, Donzelli, Marinelli, Guidi, Franca (17’ st Piermattei), Cantisani, Hoxhay, Pensalfini (43’ st Nenci), Tatò (33’ st Lucciarini), Pierini (22’ st Aiello A.), Aiello G.. All. Bartolucci

URBANIA: Catani, Sansuini (30’ st Tuci), Pupita, Aluigi, Vandini, Calli, Mounsif (21’ st Galavotti), Curzi F. (30’ st Curzi L.), Pennacchini, Sacchi (30’ st Nurakunov), Polselli. All. Cottini

Arbitro: Persichini Sez. Macerata

Reti: 24’ st Piermattei

Note: Amm. Guidi, Marinelli, Curzi F., Lucciarini, Donzelli. Espulsi Curzi F. dalla panchina e Calli a fine gara Angoli: 2 - 5 Recupero: 0’ pt - 7’ st Spettatori: 250 circa

Una bellissima partita quella andata in scena allo Stadio Calbi di Cattolica, che ha decretato il K-Sport Montecchio vincitore del Girone A del Campionato Juniores Regionale. L’Urbania nella frazione di gioco è apparsa squadra organizzata che gioca un buon calcio con un Montecchio arcigno e conoscitore della squadra avversaria. Allo scadere del primo tempo pasticcio difensivo montecchiese che lancia gli avversari sotto porta ma un prodigioso intervento di Franca mantiene il risultato in parità. La ripresa ha un altro piglio, l’Urbania appare stanca ed il Montecchio sale in cattedra. La prima occasione è di Donzelli che penetra in area e calcia ma Catani salva il risultato deviando in corner il tiro ravvicinato. Al quarto d’ora ancora K-Sport con Tatò che da trenta metri sfiora l’incrocio dei pali. Era il preludio al goal, che arriva qualche minuto più tardi, corner bel calciato da Pensalfini e torsione di testa del subentrato Piermattei. In seguito al vantaggio girandola di cambi per l’Urbania che non produce effetti, il Montecchio appare più quadrato e tiene la partita in controllo ripartendo pericolosamente. Il risultato resta in bilico fino alla fine con il Montecchio che sciupa con Lucciarini ed Aiello G. due occasioni per chiudere anzi tempo la gara. Vittoria meritata dal K-Sport Montecchio che corona nel migliore dei modi l’ottima gestione del settore giovanile della società biancorossa e il proficuo lavoro di staff e dirigenti. Il prossimo incontro per il Montecchio sarà tra le mura amiche sabato 1 Aprile contro il Marina, vincitore del Girone B.