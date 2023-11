Justin Robinson debutterà all’arena

A proposito di ex, il caso vuole che Justin Robinson, play della Carpegna Prosciutto nella prima stagione di Repesa, faccia il suo esordio proprio a Pesaro. Firmato dalla Nutribullet Treviso, è ancora negli Usa in attesa del visto e quindi non giocherà domani contro Napoli. Justin, che contribuì a riportare la Vuelle in una Final Eight di Coppa Italia a distanza di 17 anni, debutterà perciò il 26 novembre alla Vitrifrigo Arena.