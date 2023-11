Justin Robinson in marcia su Pesaro: "Bei ricordi ma ora siamo avversari"

Arriverà con un volto molto diverso Treviso all’appuntamento con quello che viene ritenuto dal club veneto il vero inizio del loro campionato, che li vede ancora fermi al palo dopo otto giornate. In settimana la società è corsa ai ripari, tesserando sia Justin Robinson, già firmato in precedenza ma non in possesso del visto per poter essere schierato contro Napoli, sia Osvaldas Olisevicius, l’ala lituana rimasta fuori rosa a Reggio Emilia che ha accettato di buon grado l’offerta della Nutribullet. Entrambi debutteranno domenica alla Vitrifrigo Arena in una partita diventata improvvisamente molto delicata anche per la Vuelle, umiliata sul parquet di Cremona tanto da accendere le polemiche dei tifosi per cui il clima rischia di non essere dei migliori domenica, se la squadra non approccerà bene il match.

L’ex play della Carpegna Prosciutto, che sotto la guida di Repesa condusse la squadra sino alla finale di Coppa Italia, ha sciolto il suo rapporto con il club turco del Yukatel Merkezefendi e si appresta a riciclarsi in Italia a distanza di due anni (l’anno scorso era in Francia, al Gravelines-Dunkerque e l’anno prima al Bamberg, in Germania).

"E’ la seconda volta che gioco in Italia dopo l’esperienza di Pesaro e sono molto carico per questa nuova avventura nel vostro paese - dice Justin -. E’ la prima volta che cambio squadra in corso di stagione, so che la squadra di Treviso ha avuto un inizio sfortunato, sono qui per dare una mano a migliorare le cose e per iniziare a vincere. Ho visto qualcuna delle ultime partite della Nutribullet e mi ha dato l’impressione di essere una buona squadra, con talento ed energia. Nelle partite che ho visto ha sempre giocato alla pari con le avversarie, poi magari qualche errore difensivo ha penalizzato il risultato finale, ma ci sono tutte le possibilità di raddrizzare la situazione e io mi metto a disposizione del coach e dei compagni per portare il mio contributo. Mi ritengo un giocatore di leadership e intelligenza in campo, mi piace mettere in ritmo i compagni, dare assist e giocare con energia e intensità. Posso tirare da fuori, ma quello che preferisco è far giocare la squadra".

Sul fatto che il suo esordio capiti proprio a Pesaro, così risponde: "Coincidenze che capitano nello sport, sono contento di tornare lì dove ho avuto una bella stagione e solo ricordi positivi, ma adesso siamo avversari e andremo a Pesaro solo con l’obiettivo della vittoria".

Mentre Olisevicius ha dichiarato: "Non vedo l’ora di tornare in campo con la mia nuova maglia e cercare di dare il mio contributo a risollevare la situazione di Treviso. Una situazione molto simile l’ho vissuta lo scorso anno nella prima parte della stagione con Reggio Emilia, poi però siamo sopravvissuti ed è andata bene. Speriamo anche stavolta che le cose possano andare in questo modo, l’importante è non deprimersi, non abbattersi e guardare avanti lavorando insieme, dando tutti del nostro meglio per sbloccare i risultati che mancano".

Elisabetta Ferri