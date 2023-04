"K Sport, adesso ci siamo davvero"

Per la K Sport Montecchio il sogno di una stagione potrebbe concretizzarsi con la matematica domenica 30 aprile. Di certo il calcio è bello anche perché non c’è nulla di scontato, ma la gara casalinga contro l’Olympia Marzocca non sembra di quelle più difficili anche se gli avversari venderanno cara la pelle avendo necessità di far risultato per alimentare la speranza di salvezza o il conseguimento di un posto nella griglia playout. Per questa importante partita non sarà in campo il portiere della K Sport Nicolò Celato (classe ’90), che mercoledì si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla, presso la casa di cura Toniolo di Bologna. Operazione che è stata superata brillantemente e da giovedì il calciatore è di nuovo a casa, pronto anche a riabbracciare la sua squadra e festeggiare il successo di un campionato nel quale è stato protagonista. Naturalmente domenica non potrà essere tra i pali, ma in tribuna, pronto a incitare i suoi compagni. "Finalmente siamo arrivati al momento in cui ci stiamo preparando dai primi di agosto – sottolinea Celato – è stato un cammino entusiasmante, dove i meriti sono da dividere tra tutti, dallo staff tecnico a tutto il gruppo dei giocatori perché durante tutte le settimane di allenamento c’è stata una grandissima competitività e questo ha fatto in modo che chiunque è stato chiamato in campo durante la stagione abbia dato il suo apporto in maniera determinante. Una menzione anche a questa grandissima società che è il K Sport, rappresentata in primis dal presidente Enrico Tiboni, dal direttore generale Mariani e il diesse Pitta, ma poi come ogni grande società ci sono anche altre colonne portanti, il successo va condiviso con tutti, perché ci hanno ‘coccolato’ dal primo giorno fino al ultimo, tra questi, oltre quelli già citati, i dirigenti Andrea Denti, Sauro e Sandro Omiccioli, Davide Ceccarini, Mario Montalto e altri".

La parata più difficile di questa stagione? "Ne ricordo due, la prima all’andata contro i Portuali e la seconda recente al 93’ in casa del Barbara, una parata quest’ultima determinante per riportare a casa i tre punti".

"Abbiamo avuto la sfortuna di incappare in questo infortunio fastidioso che terrà Nicolò lontano dai campi per qualche mese – dice il dg Mariani –. Il dispiacere è stato grande, Nicolò è un elemento importate per la nostra rosa, perché prima che un grande portiere è un elemento positivo per lo spogliatoio e l’intero ambiente: un esempio per i giovani".

Amedeo Pisciolini