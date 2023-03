K Sport Montecchio a tutto gas verso l’Eccellenza

La K Sport Montecchio vola. A undici partite dal termine e con 33 punti a disposizione tutto può ancora succedere, ma il vantaggio di 10 punti della capolista sull’Urbania, la più diretta inseguitrice, è di quelli cospicui. Inoltre c’è anche a dire che la squadra durantina rispetto alla K Sport ha giocato una partita in più. Al terzo posto (a meno 13 dalla vetta) i Portuali Ancona. In quarta piazza il Sant’Orso (a meno 15) e al quinto posto il Moie Vallesina, il Gabicce Gradara e l’Atletico Mondolfo (a meno 16). In zona playout: l’Osimo Stazione, il Barbara, la Cagliese e la Biagio Nazzaro. In sofferenza l’Olimpia Marzocca (penultima) e il San Costanzo (ultimo). In evidenza il successo esterno del Sant’Orso a Barbara. Terza sconfitta consecutiva per il Mondolfo Marotta. I numeri. Il Sant’Orso ha incamerato 9 punti nelle ultime 4 partite. Il K Sport Montecchio con 48 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 48 reti quello dell’Urbania. La squadra che ha subito più reti è quella del San Costanzo (38) invece la difesa meno perforata appartiene al Portuali Ancona (12). Il Gabicce Gradara è il team più abbonato ai pareggi (12). Undici i gol dell’ultimo...