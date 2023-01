K Sport Montecchio inizia l’anno col botto. Oggi i recuperi, quattro match in programma

Inizia bene il nuovo anno per la capolista K Sport Montecchio: da quattro è salito a sette punti il suo vantaggio sul duo Portuali Ancona –Urbania. In terza piazza (a meno 8) il Mondolfo Marotta e il Gabicce Gradara. Fanalino di coda il San Costanzo. Lotta aperta per un posto al sole lontano dai playoff.

I NUMERI. ll Gabicce Gradara è al settimo risultato utile consecutivo (cinque vittorie e due pareggi e solo 2 gol subiti). Il K Sport Montecchio con 33 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 27 reti l’Urbania.

I COMMENTI. "Buon punto in quel di Barbara commenta il dg del Valfoglia Andrea Rossi- in un campo dove storicamente abbiamo sempre raccolto poco. Ripartire dopo la sosta è sempre un’incognita, ma nonostante alcune assenze importanti la squadra ha fatto una discreta prestazione meritando il pareggio. Meglio noi nella prima frazione, più Barbara nella ripresa nonostante grandi occasioni da rete non ci siano state né da una parte né dall’altra". L’allenatore del Gabicce Vergoni alla fine del match (1 a 1) col Marzocca ha dichiarato: "Il risultato è giusto: il primo tempo è stato dell’Olimpia Marzocca, il secondo del Gabicce Gradara. Dopo la sosta c’era il rischio di perdere il filo del discorso e così è stato: nel primo tempo non siamo stati brillanti come al solito, l’atteggiamento non è stato quello delle ultime partite forse anche per i tanti complimenti ricevuti. Abbiamo peccato nella mentalità. Nella ripresa abbiamo reagito e riacciuffato il risultato. Abbiamo creato anche delle occasioni senza riuscire a segnare. La cosa importante è muovere la classifica. Ora da verificare ci sono le condizioni di Domini uscito per un guaio muscolare".

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA. 1) Sartarelli (Barbara), 2) Gregorini (Moie Vallesina), 3) Polverari (San Costanzo), 4)Franciosi (Valfoglia), 5)Rebiscini (Cagliese), 6) Simone (Atletico Mondolfo Marotta), 7)Giunchetti (Gabicce Gradara), 8)Dominici (K Sport Montecchio), 9) Carsetti (Villa San Martino), 10) Messina (S.Orso), 11)Pieralisi (Biagio Nazzaro). All. Simone Pazzaglia (Biagio Nazzaro). Arbitro Motzo di Pesaro (Biagio Nazzaro- Urbania).

OGGI RECUPERI. Oggi in Promozione si recuperano 4 partite. Questo il programma: Atletico Mondolfo Marotta- Valfoglia, si gioca al Lungarini Lucchetti" di Mondolfo alle ore 14,30. San Costanzo- Villa San Martino. Si scende in campo al Comunale di San Costanzo alle ore 14,30, arbitra Riccardo Negusanti di Pesaro, assistente 1 Florin Murarasu (Ancona), assistente 2 Mattia Gasparri (Pesaro). S.Orso- Osimostazione si gioca al Comunale ‘Montesi’ di Fano alle ore 14,30 arbitra Marco Fiermonte di Macerata, assistente 1 Simone Giacomucci (Pesaro), assistente 2: Mirko Baldisserri (Pesaro). Fermignanese- Barbara si gioca al Comunale principale di Fermignano, arbitro Luca Pasqualini di Macerata, assistente 1: Francesca Chiara De Marino (Pesaro) e Biagio Di Tela (Ancona). C’è anche un recupero in Prima categoria. Nuova Real Metauro- Osteria Nuova, arbitra El Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Amedeo Pisciolini