K Sport, quinta vittoria di fila Griglia playoff: tante pretendenti

Quinta vittoria di fila per la K Sport Montecchio e il traguardo finale per il team del presidente Tiboni è sempre più vicino. Dietro va come un treno l’Urbania anche se il distacco (a 7 giornate dal termine) è tanto: 13 punti. Per gli altri posti utili per la griglia playoff le pretendenti sono diverse: i Portuali Ancona, il Gabicce Gradara, la Fermignanese, il Sant’Orso e la Vigor Castelfidardo. Cercano invece i punti salvezza il Villa San Martino e la Cagliese. Fanalino di coda il S. Costanzo non ancora condannato dalla matematica, ma con poche speranze di salvezza.

I NUMERI. In sofferenza il Mondolfo Marotta che domenica ha riposato (un solo punto nelle ultime 6 partite). Il Sant’Orso ha incamerato 15 punti nelle ultime 8 gare. Il K Sport Montecchio con 57 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 51 reti quello dell’Urbania. La squadra che ha subito più reti è quella del San Costanzo (45) invece la difesa meno perforata appartiene al Portuali Ancona (18). Il Gabicce Gradara è il team più abbonato ai pareggi (13). Tre vittoria nelle ultime quattro partite per la Fermignanese.

Mister Roberto Barattini da 2 giornate neo tecnico dell’Olimpia Marzocca ha ottenuto due vittorie.

I COMMENTI. Il successo della Fermignanese contro la Cagliese è commentato dal mister Teodori: "Venivamo dalla sconfitta di Montecchio ed era importante tornare subito a vincere. La squadra ha fatto una buona prestazione e credo che il risultato sia giusto". Mirco Omiccioli tecnico dell’Urbania così sintetizza il successo contro il Villa San Martino: "È stata una partita difficile nel primo tempo dove il Villa San Martino è stato molto aggressivo, poi trovato il vantaggio abbiamo gestito meglio la partita per poi andare a chiuderla". Sconfitto il Sant’Orso dal volitivo Vigor Castelfidardo. "Questo è un campionato- dice il trainer del S,Orso Pierangelo Fulgini- in cui noi puoi permetterti di giocare senza mordente perché ogni squadra ha delle potenzialità e perché ancora non possiamo sentirci completamente al sicuro, dobbiamo affrontare ogni partita con la giusta tensione e fame se vogliamo crescere e raggiungere l’obiettivo prefissato".

Il mister della K Sport Montecchio Simone Lilli così commenta la vittoria di Rio Salso: "È stata una partita combattuta e ricca di emozioni. Siamo riusciti a vincere grazie alla grande applicazione e determinazione dei ragazzi che

assieme alle loro qualità calcistiche rappresentano la forza di questi gruppo".

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA. 1)Cappuccini (Fermignanese), 2)Breccia (O.Marzocca), 3)Romitelli (Cagliese), 4)Staffolani (Osimo Stazione), 5)Gabbianelli (S.Orso), 6)Paoli (Villa San Martino), 7)Malaccari (Vigor Castelfidardo), 8)Ferrini (K Sport Montecchio), 9)Bartolini (Gabicce Gradara), 10)Diomede (Valfoglia), 11) Pagliardini (Urbania). All. Simone Lilli (K Sport Montecchio). Arbitro: Bartomioli di Pesaro.

Amedeo Pisciolini