K Sport riceve la Jesina. L’Urbino va nel Piceno

Oggi l’Eccellenza scende in campo per la terza giornata del campionato 2023-24. Giocano in casa la K Sport e l’Urbania, in trasferta l’Urbino. Calcio d’inizio alle ore 15,30. Il programma. K Sport Montecchio Gallo- Jesi. "La gara di oggi sarà più che difficile- osserva il di della K Sport Matteo Mariani- è la terza volta che affronteremo la Jesina nelle ultime tre settimane considerate anche le due gare di Coppa, è una squadra tosta con una rosa molto ampia. I nostri avversari vorranno sicuramente fare bene, per continuare la loro marcia in campionato, mentre noi faremo il possibile per trovate i primi tre punti in campionato davanti al nostro pubblico, per cercare di stare agganciati alla zona alta della classifica". Arbitro Gabriele Fiorillo (Lucca).

A. Azzurra Colli- Urbino. La presentazione è del d.g. dell’Urbino Ivan Santi: "Si viaggia verso Castel di Lama ad affrontare una squadra ostica, ben attrezzata ed altrettanto ben allenata da un mister (Stallone) che conosce molto bene la categoria. Non ingannino le prime due partite dell’Azzurra Colli in cui hanno ottenuto solo un punto perché questa squadra è costruita per essere una delle prime forze del campionato. Avevano già un buon organico lo scorso anno a cui hanno aggiunto giocatori importanti per la categoria come Filiaggi, Gabrielli, Rossi, Petrini ed altri. Dal canto nostro veniamo da due vittorie prestigiose in campionato e dalla vittoria nel derby di coppa di mercoledì con l’Urbania anche se non ha portato il passaggio del turno. La squadra sta lavorando bene ma ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Con l’Azzurra Colli sarà un test probante per misurare le nostre potenzialità e capire quale sarà la nostra collocazione in questo campionato. Sarebbe importante dare continuità ai risultati ed al gioco espresso fino ad ora consapevoli che questo è un campionato difficilissimo dove ogni punto conquistato sarà di fondamentale importanza per la classifica finale. Avremo alcune defezioni come ormai abitudine ma la forza di questa squadra è il gruppo e la convinzione che chi gioca non farà rimpiangere il compagno assente". Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni (Fermo). Urbania- Maceratese. "Credo che sarà una partita molto difficile- dice il trainer dell’Urbania Mirco Omiccioli- perché troveremo una squadra forte ed esperta che è nata per essere protagonista fino in fondo noi cercheremo di fare una partita attenta e aggressiva e di sfruttare i loro punti deboli sempre che li abbiano". Sulla stessa linea anche il commento del diesse Stefano Maggi: "Ci attende un confronto di grande fascino, affrontiamo una corazzata costruita per vincere il campionato con giocatori di grande spessore. Noi dovremmo fare la nostra partita, cercando di non commettere errori e sfruttando al meglio le nostre armi principali. È un campionato dove è fondamentale avere continuità di risultati". Arbitro Simone Malascorta (Jesi).

Le altre gare: Civitanovese- Chiesanuova; Montegranaro- Monturano; Montegiorgio-Osimana; Sangiustese- Montefano; Tolentino- Castelfidardo.

Amedeo Pisciolini