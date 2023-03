"K Sport, vietato distrarsi"

Nessun anticipo in Eccellenza mentre in Promozione oggi si giocano sette partite su otto (ore 15).

Barbara-K Sport Montecchio. "Partita difficile – osserva il presidente della K Sport Enrico Tiboni – come tutte da qui alla fine. Stiamo bene e contiamo di portare a casa un risultato positivo. Guai ad abbassare la tensione". All’andata fini in parità (3 a 3) con reti per la K Sport di Dominici e Vegliò (doppietta). Arbitra Ercoli (Fermo).

Fermignanese-S.Costanzo.La Fermignanese è reduce dal successo importante sul campo del Sant’Orso. Il San Costanzo nonostante un’ottima prova (avrebbe meritato almeno un pareggio) nell’ultima gara ha ceduto il passo al Barbara. All’andata finì a reti inviolate. Arbitra Uncini (Jesi).

Atletico Mondolfo Marotta-Biagio Nazzaro. Bracci e Cordella del Mondolfo Marotta furono in marcatori dell’andata (0-2 per i ragazzi di mister Pompei). Punti importanti anche in questo match. Arbitro Bartomioli (Pesaro).

Moie Vallesina-Cagliese. La Cagliese come ha dimostrato domenica scorsa contro l’Atletico Mondolfo Marotta e mercoledì in Coppa e gioca bene. Di certo i ragazzi di mister Bettelli dovranno mettere in campo tutte le energie possibili per riportare a casa un risultato utile contro una squadra ostica per tutti. All’andata finì 0-0. Arbitra Motzo (Pesaro).

Olimpia Marzocca-Urbania. Il Marzocca è penultima e l’Urbania è seconda ma la differenza sul campo spesso non la fa classifica ma l’approccio e la determinazione con cui si affronta la gara. Tutte cose che il veterano degli allenatori Omiccioli sa. Arbitra Latuga (Pesaro).

Portuali Calcio Ancona-Osimostazione. I padroni di casa hanno necessità del risultato pieno per continuare ad occupare la seconda piazza, di contro l’Osimostazione ha necessità di punti per cercare di uscire dala zona playout. All’andata la partita terminò sullo zero a zero. Arbitro Denti (Pesaro).

Vigor Castelfidardo-Villa San Martino. Trasferita ostica per la squadra pesarese allenata da mister Cicerchia. Infatti la Vigor Castelfidardo cercherà di cogliere il massimo del risultato per veder ancora più da vicino la griglia playoff. Il Villa San Martino deve riscattarsi dalla sconfitta di sabato contro i Portuali, sconfitta in parte attenuata nel recupero di mercoledì contro il Valfoglia (1 a 1). Arbitra El Mouhsini (Pesaro).

Domani. Alle ore 15 si giocherà il derby Valfoglia- S.Orso. Osserverà un turno di riposo il Gabicce Gradara di mister Vergoni. Amedeo Pisciolini