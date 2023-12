Karlsson: "La maschera? Almeno fino a Natale. Il gol lo dedico a Banchieri e alla mia famiglia"

Quello di Ottar Magnus Karlsson è il nono gol diverso in questa Vis Pesaro e l’8° di un attaccante. "Volevamo portare a casa i tre punti – dice l’islandese – ma siamo andati sotto e non è stato facile recuperare. Sono personalmente felice di aver segnato dopo un periodo difficile con diversi infortuni". Gli chiedono della mascherina: "Dovrò portarla almeno fino a Natale, questo mi limita un po’ nella visuale ai piedi però mi sto abituando".

Sull’azione del gol: "Per me non ci sono tanti pensieri, è soprattutto istinto. Bisogna trovarsi lì al momento giusto". L’abbraccio al mister: "Ho passato mesi difficili – racconta – quindi dedico il gol a lui

e alla mia famiglia in Islanda. Non la vedo da tanto tempo e non vedo l’ora di riabbracciarli".