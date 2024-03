Kick Boxing. Jordan Valdinocci sale in cattedra

Un campione del mondo in cattedra. E’ iniziata nella sede dell’Associazione sportiva Fight House, il corso di autodifesa ideato dal Siulp Pesaro e realizzato con la preziosa collaborazione del pluricampione del mondo di Kick Boxing K1 Jordan Valdinocci. Il progetto, che rientra fra le iniziative avviate dal Siulp finalizzate a migliorare la vita dei cittadini, con riferimento ad alcuni aspetti della sicurezza urbana, rappresenta una novità a livello nazionale, in quanto dedicato, per la prima volta, sia ai colleghi della Polizia di Stato che ai militari dell’Esercito, spesso chiamati, questi ultimi, a concorrere nei dispositivi di sicurezza. L’obiettivo è quella di rendere tale progetto strutturato e di estenderlo in futuro a tutte gli Operatori delle Forze di Polizia della nostra provincia.

l.d.