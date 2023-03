Kiwi, ora su la testa

Ora la situazione si complica. La Fiorini Pesaro Rugby si piega alla superiorità dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che vincono per 45-3. Un risultato netto che non racconta però la prestazione dei kiwi giallorossi che schierano ancora una volta una formazione giovane e influenzata dai numerosi infortuni. In Toscana c’è stata la defezione in fase di riscaldamento di Filoni, fermato da uno strappo, che ha costretto lo staff pesarese a modificare la formazione a pochi minuti dal fischio d’inizio e a rinunciare a un uomo in panchina. "Siamo partiti già con l’handicap dell’infortunio di Filoni – commenta a fine partita il tecnico Paolo Panzieri -. Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo difeso con ordine, loro hanno segnato due mete ma abbiamo giocato bene. Ho dato spazio a chi fino adesso ha avuto poche occasioni di giocare". Quindi secondo l’allenatore la squadra c’è, nonostante lo stop: "Siamo vivi, la reazione dei ragazzi c’è. Stiamo attraversando una fase sfortunata di infortuni. Avevamo di fronte un’avversaria tosta e strutturata non alla portata della squadra che abbiamo in questo momento fortemente condizionata dagli infortuni".

La Fiorini ci ha comunque provato: "Domenica scorsa abbiamo provato schieramenti diversi, dando spazio a tutti i ragazzi, ci hanno messo impegno e cuore, ma avevamo a che fare con un’avversaria che non perdona". Ma ora è inutile piangere sul latte versato: "Dobbiamo subito lasciarci alle spalle questo risultato e concentrarci sul futuro. Dobbiamo ricominciare a guadagnare punti in classifica per non finire nella zona a rischio". Adesso è importante recuperare gli uomini infortunati e riprendere gli allenamenti al completo. La stagione non è ancora compromessa. Ma la Fiorini non deve abbattersi moralmente altrimenti poi tutto diventa più difficile.

b.t.