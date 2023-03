Kosheleva e Aleksic hanno firmato La Megabox programma il futuro

I playoff forse non li giocherà, ma la Megabox guarda già al prossimo anno. Ed ecco quindi le prime due conferme: Tatiana Kosheleva, che sarà al terzo campionato in maglia biancoverde, e Maja Aleksic, arrivata la scorsa estate con al collo la medaglia d’oro conquistata ai Mondiali. "La prossima stagione sarà veramente speciale per la mia carriera – commenta la capitana Kosheleva – e avevo il desiderio di trascorrere ancora altro tempo con persone e con una squadra che amo con tutta me stessa". Il numero 15 del gruppo allenato da Mafrici ha sempre detto che qui si sente come a casa: "Questo sentimento è qualcosa di speciale, ma quando giochi in un Paese diverso dal tuo si diventa particolarmente grati per così tante emozioni e per questo modo di relazionarsi – aggiunge il martello russo –. So e credo profondamente che questo club abbia un grande futuro e con questo atteggiamento e con l’attenzione con cui la gente lavora è impossibile che non arrivino i risultati. E io darò tutto per portare la Megabox più in alto possibile. Sono felice che la mia esperienza e il mio supporto professionale possano aiutare la squadra a raggiungere obiettivi sempre più importanti". Felice anche Maja Aleksic: "Per me è stato semplice accettare di rinnovare il contratto – spiega la centrale serba –. Mi trovo molto bene a Vallefoglia e sono consapevole che gli obiettivi del club mi permettono di lavorare nel modo giusto". E chiude: "Sono concentrata sull’oggi, su quanto stiamo facendo, al lavoro quotidiano per affrontare questo finale di stagione e ai punti che dobbiamo ancora conquistare e alle partite che dobbiamo vincere". La prossima gara delle tigri è domenica prossima contro Perugia in trasferta. Vallefoglia è attualmente undicesima con 25 punti. L’ottavo posto è in questo momento occupato da Busto Arsizio che conta 31 punti. Al termine della regular season mancano tre turni. b.t.