Kravic a Pesaro, poi c'è il Saragozza: ecco l'accordo

Chiusa l’esperienza italiana a Pesaro, Dejan Kravic tornerà in Spagna. Avrebbe infatti definito un accordo con il Casademont Zaragoza, che ha voluto aggiungere un altro lungo dopo il colpo dalla Nba di Jahlil Okafor. L’ex Sixers non darebbe totali garanzie fisicamente e gli spagnoli hanno voluto affiancarlo a un altro centro come Kravic. Il serbo con cittadinanza canadese ha chiuso l’ultima annata con 10.1 punti di media e 5.4 rimbalzi.