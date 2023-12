La Battistelli in casa contro il Massa

Serie B2. La Battistelli Blu volley sempre più lanciata. Dopo il bel risultato sul campo del Collemarino, la squadra del presidente Petroselli si appresta ad affrontare due partite casalinghe molto importanti. Domani alle 17 le ragazze di coach Mattioni affronteranno una squadra in gran forma, MassaVolley, che finora ha dimostrato carattere e continuità nei risultati. Neo promossa come la Blu Volley anche la squadra di Massa Lombarda, che si trova quarta in classifica con un record di 6 vinte e 2 perse arriverà a Pesaro con il morale alto. Le pesaresi vorranno continuare nel trend positivo che colloca le ragazze al secondo posto.

Serie C. Nel maschile, girone A, domani alle 21 la Montesi sarà di scena a San Benedetto: "Affronteremo una squadra che non ha mai perso in casa – dice coach Antonini –, all’andata abbiamo disputato una buona gara, mi aspetto grande concentrazione ma anche tranquillità da parte dei miei ragazzi". Alle 21,15 la Bertuccioli Bottega ospita Terra dei Castelli. Così il libero Luca Toccaceli: "Comincia il girone di ritorno, scenderemo in campo contro Terra dei Castelli, all’andata siamo stati noi ad avere la meglio, ma rimane il fatto che loro non sono da sottovalutare avendo dei buoni elementi". Nel girone B, alle 17 il Borgovolley accoglie Appignano: "La partita assegnerà 3 punti molto importanti ai fini della classifica e dovremo far di tutto per ottenerli" commenta coach Palazzetti. Alle 17,40 la Virtus Fano va ad Ancona: "Non siamo in un buon momento – afferma il tecnico Angeletti –, deve essere la partita per ritrovare morale e il nostro gioco". Alle 21 Falconara-Pergola.

Nel femminile, girone A, domani alle 17,30 la Line Office Bottega sfida Edimonaldi: "Ha ben 8 punti in più di noi – sottolinea l’opposta Letizia Chiarello -. Sarà una partita che ci permetterà di confrontarci con una squadra più in alto di classifica rispetto a noi e vedere cosa ci manca, ma senz’altro sarà tutta da giocare fino alla fine". Stesso orario Pergola-Fermo. Alle 18 Megabox-Azzurra, Urbino-Urbania. Nel girone B, alle 17,30 Monte San Giusto-Gabicce: "Siamo secondi a pari punti – avvisa il diesse Leonardi –, è un big-match, conteranno i fatti non le parole". Stesso orario Adriatica Fano-Macerata. Alle 18 Acqualagna-Glasstech Pesaro: "Giochiamo fuori casa contro una squadra tosta", dice coach Rusalen. Alle 21 Pagliare-Virtus Fano: "Sarà una partita determinante sia per il risultato che ci permetterebbe di rimanere a metà classifica – spiega coach Ippoliti – sia per il morale". Beatrice Terenzi