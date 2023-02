La Blu vince la Coppa Marche: "Fantastiche"

La Battistelli Blu Volley vince per la prima volta nella sua storia la Coppa Marche. A Fermo in finale con la Lardini ha battuto Filottrano con il risultato di 1-3 (15-25, 17-25, 25-21, 23-25). "Partita stratosferica della palleggiatrice Ilenia Fortunati che ha fatto girare la squadra in maniera perfetta, ma tutte le ragazze hanno giocato bene – dice il presidente Alfonso Petroselli – una gara fantastica. Siamo partiti bene poi c’è stato il ritorno di Filottrano, ma le ragazze hanno reagito con grinta e tanto cuore. Bravissime tutte". Un percorso quello della Blu Volley impeccabile quello in Coppa Marche: 8 partite vinte su 8 contro Team 80 Gabicce, Più Volley Fano, Gioca Volley Team Urbino, Pallavolo Senigallia, San Costanzo ed in finale con la Lardini Filottrano. Petroselli dedica la vittoria una persona che non c’è più: "Giancarlo Leonardi, il nostro presidente scomparso nel 2020". Una Battistelli che sta andando forte anche nel campionato di serie C. Terminata la prima fase al primo posto nel girone con 47 punti, la Blu si prepara per il girone successivo dove affronterà le prime quattro classificate del girone B Collemarino, Filottrano, Amandola e San Benedetto del Tronto. In questa seconda fase le pesaresi partiranno come seconda dietro Collemarino che ha un vantaggio di quattro punti.

Beatrice Terenzi