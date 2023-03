La Bocciofila Metaurense pronta a ospitare la gara juniores nazionale Prestige

La Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro sarà il tempio delle bocce giovanili italiane con la gara juniores nazionale Prestige under 18 e under 15. Invece domenica scorsa 81 atleti under 12, divisi in 20 squadre ed in rappresentanza di 12 società e 6 province, hanno affollato le corsie del bocciodromo di Calcinelli. Un’organizzazione come al solito perfetta quella del presidente della Bocciofila Metaurense Tonino Tonelli con famiglie e campionincini in erba. Agli ordini del direttore di gara Giulio Zampetti al mattino si è disputata la prova a squadre vinta dalla società umbra dello Spello davanti alle squadre di Morrovalle e Tolentino. Nel pomeriggio poi si sono svolte le prove individuali con le vittorie di Ilaria Capponi (Morrovalle) in campo femminile e Nicola Principi (Tolentino) in quello maschile. Per gli atleti di Pesaro-Urbino ottimi terzi posti per Marisol Orrù (Oikos Fossombrone) tra le ragazze e per il beniamino di casa Davide Sorcinelli (Metaurense) tra i ragazzi.

l.d.