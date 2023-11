La Buldog Lucrezia cerca conferme sul campo di Grosseto

La Buldog Lucrezia è di scena a Grosseto domani alle 15.30. Dopo la prima vittoria nel campionato di A2, i ragazzi di mister Elia Renzoni cercano punti in trasferta al cospetto dell’Atlante Grosseto. I toscani sono attualmente fanalino di coda, ma con un match da recuperare, e avranno voglia di rivalsa contro i "cagnacci". Dal canto loro i gialloblu hanno trovato nuova linfa grazie anche alla vittoria contro il Prato e cercheranno di confermare quanto di buono fatto vedere nell’ultima uscita. Nonostante alcune defezioni, tra cui Napoletano squalificato, la Buldog Lucrezia potrà far valere il suo organico e il prezioso apporto dei suoi giovani. "Credo che quella di sabato sarà una partita molto difficile – afferma il capitano Nicolò Copparoni -. Uno scontro diretto, fuori casa, molto importante per il nostro percorso. Lavoreremo in settimana per prepararci al meglio alla sfida contro il Grosseto, sono sicuro che daremo tutti il massimo per cercare di portare a casa i 3 punti". A proposito della prima vittoria stagionale ai danni del Prato l’allenatore Renzoni dice: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – commenta il mister –. Dovevamo far valere la profondità della nostra rosa, nonostante alcune assenze, e ci siamo riusciti grazie anche al supporto dei giovani. Dovevamo calarci in questa realtà e scendere in campo con la fame di vittoria che ci era mancata nelle prime uscite. Ho visto questo da parte dei ragazzi che sono entrati in questo match, riuscendo ad essere compatti ed a mostrare la forza del gruppo che deve essere la nostra costante nel corso del campionato".

