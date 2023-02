La capolista Peglio prova la fuga Usav Pisaurum rincorre Senigallia

Nel girone A del campionato di Seconda categoria la quarta giornata del girone di ritorno ha visto l’allungo del Peglio che ha portato da 3 a 6 i punti di vantaggio sul Santa Cecilia Urbania e a 9 sulla Vadese. In quarta piazza il Cà Gallo con una differenza di 18 punti. All’ultimo posto con 14 punti lo Schieti.

I numeri. Il Santa Cecilia sabato scorso contro il Piandirose ha subito la prima sconfitta della stagione. L’attacco che finora ha segnato di più è quello del Peglio (42 reti) mentre le difese meno perforate sono quelle dell’Avis Sassocorvaro, del Santa Cecilia e del Peglio (17 gol i subiti). L’avis Sassocorvaro ha anche l’attacco meno prolifico del girone (17 reti realizzate). In 19 gare l’Isola di Fano e lo Schieti ne hanno vinte solo 3. Una caratteristica della Vadese è quella di non amare i pareggi, fin qui sono arrivate infatti 12 vittorie e 1 sconfitte e solo una x.

I bomber: 20 gol Roberto Neri (Montecerignone), 13 reti; Omar El Kheir (Piandirose), 12 reti: Nicola Scopa (Peglio), 11 reti: Matteo Bozzi (Santa Cecilia) 9 reti: Vittorio Lucarini (Atletico Luceoli) e Mirco Politi (Ca Gallo), 8 reti: Davide Lanci (Tavoleto), Mirco De Bartoli (Vis Canavaccio), Simone Smacchia (Apecchio), Andrea Monti (Carpegna), Omar Sinjari (Tavoleto) e Gianluigi Serafini (Tavoleto) 7 reti: Diego Bernardini (Atletico Luceoli) e Omar Sinjari (Tavoleto). 6 reti: Luca Ambrogiani (Schieti) e Ardit Basha (Schieti).

Girone B. La graduatoria sta premiando il Senigallia, prima con 43 punti, al secondo posto a meno 4 lunghezze c’è l’Usav Pisaurum. In terza piazza (a meno 6) il Cuccurano, ma ci sono anche altre compagini pronte ad inserirsi nei quartieri alti e i giochi specialmente per i playoff sono ancora tutti aperti. In fondo alla graduatoria soffre la Torre San Marco.

I numeri. L’attacco più prolifico con 42 gol realizzati è quello del Senigallia, segue con 41 reti il Cuccurano. Il Della Rovere ha la difesa meno perforata del girone (solo 15 gol subiti). L’Arzilla è la compagine più abbonata ai pareggi (9). Solo 15 le reti all’attivo per il River Urbinelli.

I bomber. 12 gol: Luca Grossi (Trecastelli), Giacomo Campanelli (Della Rovere) e Riccardo Serrani (Senigallia Calcio). 10 reti: Leonardo Fini (Hellas Pesaro) e Mirco Cela (Arzilla). 9 reti: Alex Sartini (Pontesasso), 7 reti: Javer Lucas Cabello (Muraglia), Michael Sabatinelli (Cuccurano), Dylan Andreatta (Villa Cecconi), Mattia Trufelli (Hellas Pesaro) e Lucio Tartaglia (Usav Pisaurum). 6 reti: Alessandro Mancini (Hellas Pesaro) , Simone Giacomucci (Villa Ceccolini), Massimiliano Grossi (Senigallia), Cristian Ciacci (Csi Delfino), Manuel Tardivo (Monte Porzio), Jury Costieri (Marottese Arcobaleno), Nicola Vampa (Cuccurano) e Luca Muratori (Real Gimarra).

La squadra della settimana (girone A e B). 1)Labate (Vis Canavaccio), 2)Calderoni (Isola di Fano), 3)Fabbri (Sassocorvaro), 4) Piccinini (Monte Porzio), 5)Mendy (Arzilla), 6)Turchi (Pontesasso), 7)Torcoletti (Piandirose), 8)Giorgini (Real Gimarra), 9) Tagliatesta Apecchio), 10) Scopa (Peglio), 11)Neri (Monte Cerignone). All. Campagna (Ca Gallo). Arbitro Bindella di Pesaro (Isola di Fano-Schieti).

Amedeo Pisciolini