La casa del volley ha la sua coppia regina: Caliri e Lanci bissano il successo dei bagni Arzilla

Alla Nuova Beachouse di Fano è andato in scena il Torneo di Carnevale, un 2×2 misto di beach volley organizzato dal team composto dalla società ospitante e Asd Sportland, Beach Volley Addiction e Csi Fano. L’evento è stato vinto dalla coppia super favorita della vigilia, quella composta da Luca Caliri e Rebecca Lanci, già vincitori lo scorso settembre dell’ultimo misto estivo ai Bagni Cafè Arzilla. Caliri Lanci, dopo aver brillantemente superato il girone eliminatorio, nel tabellone finale hanno avuto la meglio su Cristian ed Erica Minardi ai quarti, e Mattia Fratesi ed Erica Marcantognini in semifinale, prima di superare, nella finalissima, Alberto Cecchetelli ed Elena Paci. Piazza d’onore per Fratesi-Marcantognini che nella finalina si sono imposti su Nicola Longhini-Egla Hoxha, i quali erano stati battuti in semifinale da Cecchetelli-Paci. Poi spazio anche al tabellone Silver, riservato alle coppie classificatesi terze e quarte nei gironi preliminari. In questo caso vittoria per Matteo Porfiri ed Elena Rossi su Alessandro Cecconi e Gioia Cini. Terzi Alessandro Gregorini e Federica Maffei. Un torneo seguitissimo. Al via c’erano infatti 18 coppie iscritte.

b.t.