"La città ha capito quanto vale la nostra squadra"

"Siamo una grande squadra e la città l’ha capito. Tutti si meritano questa qualificazione. Io sto bene, ho tolto i punti… Continua la mia convalescenza".

Così, sulla sua pagina Instagram, Valerio Mazzola ha salutato l’approdo alle Final Eight che portano anche la sua firma a caratteri cubitali per quello che ha dato alla Vuelle fino alla sera di Santo Stefano, in cui si è rotto il tendine d’Achille. Operato prima della fine dell’anno dal dottor Raul Zini, il lungo ferrarese – legato alla Carpegna Prosciutto da un biennale - dovrà affrontare una lunga riabilitazione, sperando di essere pronto per il prossimo raduno. E’ stato un vero peccato dover rinunciare a una pedina strategica a livello tattico come Mazzola, ma anche ad un uomo che Repesa ha definito domenica "il cuore della squadra". Ed è a causa del suo infortunio che la società è impantanata sul mercato, perché un italiano così non si trova. Il dispiacere è anche per lui, che dopo anni da specialista a Venezia stava ritrovando a Pesaro una dimensione globale.

e.f.