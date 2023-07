La classe Sunfish elegge i suoi campioni

Si è disputata lo scorso week-end al Circolo Velico Ardizio la regata valida per il campionato italiano Classe Sunfish - 2° Prova Italia Cup. Ben 22 gli iscritti, di cui 8 appartenenti al Cva mentre gli altri regatanti provenivano da Toscana, Lazio e Sicilia. Sono state disputate 5 prove con condizioni meteo eccellenti, tranne l’ultimo giorno in cui l’assenza di vento ha fatto saltare le prove. Dopo la prima esperienza del 2022, in cui per la prima volta la classe Sunfish è approdata sull’Adriatico, ospitare un campionato italiano è stato davvero prestigioso per il circolo presieduto da Giovanni De Martis: "Siamo stati all’altezza di un evento così importante e abbiamo ricevuto i complimenti dalla Classe Sunfish, che è classe olimpica, rappresentata dal segretario Luigi De Luca – racconta De Martis – Voglio ringraziare per l’aiuto ricevuto gli altri circoli pesaresi, Club Nautico e Lega Navale, oltre a Protezione Civile, Capitaneria di Porto e Confcommercio che ci hanno fornito la loro preziosa collaborazione".

Questa la classifica finale: 1° classificato Fabrizio Menghetti, che risulta quindi Campione Italiano, 2° classificato Antonio Liotta, 3° classificato Luigi De Luca. Nel settore femminile la prima classificata è la giovanissima Madalina Petrea, mentre il 1° classificato fra gli Juniores è risultato Davide Piccarducci; infine 1° Classificato Gran Gran Master Ubaldo Vecchi.

Le attività del Cva non si fermano: già iniziato il camp estivo per i ragazzi, è ripresa anche la vela-terapia per i diversamente abili grazie alle consolidate relazioni con Anfass e Unione Ciechi. Dalla festa del porto, inoltre, è iniziato il campionato sociale del Circolo, che si svolge tutte le domeniche e si protrarrà sino alla fine di agosto. Infine, il 21 luglio, giornata speciale con l’accoglienza delle Formiche della Pesaro Rugby che verranno a passare una giornata in spiaggia e proveranno l’ebbrezza di un’uscita in barca a vela.

e.f.