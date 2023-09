La Coppa tra i due Porti di Pesaro: Lega Navale rilancia la tradizione

A distanza di 37 anni la Lega Navale pesarese rilancia la "Coppa tra i due porti", una manifestazione velica che non si teneva più dal 1988. Un match-race fra le due barche gemelle del sodalizio, classe Meteor, che domenica scorsa ha visto la partecipazione di 16 velisti divisi in 4 equipaggi. Sono state disputate 6 regate con un percorso a bastone nel tratto di mare di fronte alla Palla di Pomodoro: ad aggiudicarsi il trofeo è stato un equipaggio tutto al femminile, il Team Ovest, composto da Luciana Forlani, Daniela Masci, Federica Picchi Cecchini e Maria Cristina Sidoti (foto). "Ma il vero vincitore di questa manifestazione è la sezione di Pesaro – sottolinea il presidente Antonio Rossini – perché i partecipanti sono usciti tutti dai nostri corsi vela e patente effettuati nell’ultimo anno. Un segnale di grande rinascita ed interesse nei confronti della vela. Ne siamo molto orgogliosi e loro si sono divertiti tantissimo". E dopo la pausa estiva è già pronto un altro appuntamento di grande tradizione, la Regata del Patrono, in calendario per sabato 23 settembre: le iscrizioni per partecipare alla gara scadono il 22 settembre alle 12.30. La regata avrà luogo alle 11 del giorno seguente, con briefing alle 9 del mattino nella sede della Lega Navale di Pesaro e tempo limite per concludere la prova fissato alle 16.30. Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela esclusi Optimist; i cabinati sono suddivisi in categorie e in base alla loro lunghezza fuori tutto. La classifica dei cabinati sarà calcolata in base agli arrivi in tempo reale senza applicazione di compensi, mentre la classifica delle derive sarà calcolata in base agli arrivi in tempo reale con applicazione dei compensi di Portsmouth. La premiazione verrà effettuata presso la sede della Lega Navale al termine del ristoro che verrà offerto a tutti i partecipanti, al rientro degli equipaggi. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione sarà rinviata a domenica 1° ottobre 2023.

e.f.