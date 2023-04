La curva motiva i giocatori e riceve la risposta desiderata

Prima della partita avevano parlato chiaro con una nota firmata "Gruppi organizzati K2" in cui ribadivano "l’unione di intenti, entusiasmo, amore viscerale per i colori biancorossi e una passione storica che da quasi 50 anni unisce generazioni di tifosi e ultras" promettendo "tutto il nostro sostegno, convinti che sia ora l’unica via per non disperdere neppure una minima parte di ciò che di buono sugli spalti e in campo si è creato negli ultimi mesi". Rimandando dunque le analisi e i bilanci a fine stagione, come aveva chiesto anche il presidente Costa alla vigilia. Il comunicato si concludeva così: "Noi ci impegnamo a comportarci come meglio ci viene: voce, calore, colore, tigna. La stessa che pretendiamo da parte di tutte le componenti in queste partite rimaste". Poi in curva è apparso lo striscione che si vede nella foto: "Una maglia da onorare, un pubblico da rispettare. Vietato mollare!". Hanno fatto bene ad avere pazienza, se per caso qualcuno l’aveva persa dopo la quinta sconfitta consecutiva: la squadra li ha premiati riuscendo a tirar fuori una prestazione degna, rispolverando giocatori che parevano in crisi e conquistando i due punti che tengono vivo questo finale di stagione. Incredibile come le sorti dei playoff si decideranno a Napoli, sullo stesso campo dove l’anno scorso la Vuelle se li guadagnò sul filo di lana. Poi resterà ancora una partita casalinga di vitale importanza, ma prima bisogna uscire indenni dal Palabarbuto.

e.f.