La Falco frena, Tavullia straripante

ATHLETICO TAVULLIA

3

SANTA VENERANDA

1

ATHLETICO TAVULLIA: Ribiscini, (36’st Mazzini); Salvatori, (21’st Piermaria) Vagnini, Marcolini, Baldini, Principi, Uguccioni, Focarini, (13’st Simoncelli), Mercantini (9’ st Matteucci F.), Morelli, Crosetta (21’st Mariotti). All. Carta.

SANTA VENERANDA: Pittaluga, Barbarossa, Dionigi, (26’ pt Angelini), Vaierani, Picinetti, Costantini, (35’ pt Marchionni) Angelelli, Oliva (40’ st Paolini), Biancani, Intili (27’ st D’Angelo), Aloisi:( 15’ st Romano). All. Bellagamba.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 8’ pt Baldini, 10’ pt Morelli, 1’ st Crosetta; 29’ st Angelini.

TAVULLIA

Il Tavullia inizia molto bene, e trova subito il gol con Baldini di testa su corner. Continua a spingere e subito dopo c’è il raddoppio con un bel tiro dal limite di Morelli. Nella ripresa in avvio Crosetta approfitta di un errore difensivo e punisce Pittaluga. Da quel momento il Tavullia controlla la partita, ed al 29’ della ripresa Angelini trafigge Mazzini con una bella punizione dai 25 metri. Poi nessuna altra occasione per entrambe le squadre e finisce con la vittoria meritata per l’Athletico.