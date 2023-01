La Falco scatta, ma il Vismara c’è

VISMARA

1

FALCO ACQUALAGNA

1

VISMARA: Melchiorri, Capomaggi , Beninati, Bucci (13’ st Bolzonetti), Freducci (23’ st Gaggiolini Liera, Ballotti, Letizi (36’ st Giovanelli), Renzi (11’ st Amadei ), Pagnini, Pistola (38’ st Baldini. All. Ferri

FALCO ACQUALAGNA: Gozi, Arradi, Smacchia (35’ st Orlandi), Renghi C., Bartoli D., Giovannelli (44’ st Lupini) , Cazzola, Marcucci, Bruscaglia (19’ st Marini), Bartoli E., Ferraraccio (35’ st Carloni. All. Salvi

Arbitro: Mancini di Ancona

Reti: 11’ st Bartoli E., 41’ st Giovanelli

Prima e seconda in classifica di fronte, ma il big match lascia le cose invariate. Nel primo tempo occasioni per entrambe ma i gol arrivano nella ripresa. Apre le marcature la Falco con Bartoli E. il quale con una punizione dal limite trafigge Melchiorri con la palla che passa forse attraverso la barriera. Brutta botta per i padroni di casa che però non mollano. Dopo varie occasioni il pareggio arriva nel finale grazie ad una punizione laterale, riceve Giovannelli che batte Gozi.